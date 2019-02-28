Jandarmanın durdurduğu araçtan çıktılar

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan otomobil içerisinde 3 adet keklik ele geçirildi

28 Şubat 2019, Perşembe 19:51
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Jandarmanın durdurduğu araçtan çıktılar

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Koçali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman-Çelikhan karayolunda yapılan yol kontrolünde durdurulan 44 plakalı bir otomobilde arama yapıldı.

DOĞAYA BIRAKILACAKLAR

B.Ü. idaresindeki otomobilde yapılan aramalarda kafesler içerisinde 3 adet keklik ele geçirildi. Keklikler doğaya bırakılmak üzere Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

İHA

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