Jandarmanın durdurduğu araçtan çıktılar
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan otomobil içerisinde 3 adet keklik ele geçirildi
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Koçali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman-Çelikhan karayolunda yapılan yol kontrolünde durdurulan 44 plakalı bir otomobilde arama yapıldı.
DOĞAYA BIRAKILACAKLAR
B.Ü. idaresindeki otomobilde yapılan aramalarda kafesler içerisinde 3 adet keklik ele geçirildi. Keklikler doğaya bırakılmak üzere Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
İHA