Ekonomi Jandarmaya 6 SİHA teslim edildi

Jandarmaya 6 SİHA teslim edildi

Ekonomi

Jandarmaya 6 SİHA teslim edildi

6 adet Bayraktar TB2 SİHA’nın Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi.

29 Şubat 2020, Cumartesi 18:26 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA’nın Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu. Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA’yı Jandarma Genel Komutanlığına teslim ettiklerini belirterek, "Türk Savunma Sanayii, Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için vatan için ahdimiz var." ifadelerini kullandı.


AA

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