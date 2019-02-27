Jandarma'ya tarihi eser satmak isteyince yakalandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, alıcı görünümündeki jandarma ekipleri tarafından Roma Dönemi’ne ait 193 sikke, 2 yüzük ve 4 mühür ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise tarihi değeri olduğu değerlendirilen bir ayna çerçevesi daha ele geçirildi

27 Şubat 2019, Çarşamba 20:06 Son Güncelleme:
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Jandarma'ya tarihi eser satmak isteyince yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Ödemiş’te yaşayan O.K.’nin kaçak kazı yaparak bulduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, O.T. ile irtibata geçti. Bugün belirlenen buluşma yerinde, sivil jandarma ekipleri O.K. ile bir araya geldi. Yapılan pazarlığın ardından gerçek kimliğini açıklayan jandarma ekipleri, O.K.’yı gözaltına aldı.

EVİNDE DE ARAMA YAPILDI

O.K.’nin yanındaki çantada, Roma Dönemi’ne ait 193 sikke, 2 yüzük ve 2’sinin sap kısmı olmayan toplam 4 mühür ve define arama dedektörü ele geçirildi.

O.K.’nın evinde yapılan aramada da tarihi değeri olduğu değerlendirilen bir ayna çerçevesi ve bu çerçeveye ait bir metal halka bulundu.

O.K.’nin kullandığı otomobile de el konularak, yediemin deposuna teslim edildi. O.K.’nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Faruk ÇARK /ÖDEMİŞ (İzmir) (DHA)

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