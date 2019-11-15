Jankos’dan iddialı açıklamalar

G2 Esports’un ormancı rolündeki Jankos finalden sonra YouTube kanalından bazı sorunları anlatarak açıklamalar yaptı. Jankos, seriyi 3-0 kaybeden G2 ekibinin oyun stilinde değişiklikler yapması gerektiğini söyledi.

Jankos özetle şunları söyledi:

"Bu sene G2 başarılıydı ama istediklerini alamadılar. FPX serisinde ilk ve son oyun yakın bir mücadelede geçti. G2 temelde oynama şeklini değiştirmeli. Açgözlü bir oyun tarzına alışmışlar. FPX orman oyuncusu Tian’ın orta koridor oyuncusu Doinb ile haritada inanılmaz baskı yarattı ve Crisp’in bu baskıyı desteklemesi ile üçlü oyunları harita üzerinden çok güzel kontrol etti. FPX’in hem bireysel hem takım olarak G2’dan daha iyi oynadı."





Jankos, yakında Vietnam ve Japonya'ya gideceğini, burada bir süre tatil yaptıktan sonra yayınlarına aralık ayında devam edeceğini açıkladı. YouTube için fazla içerik üretemeyeceğini de söyledi.