Janssen’den kısaca bahseder misiniz?

Janssen olarak, 135 yıllık köklü geçmişiyle dünyanın en büyük sağlık hizmetleri üreticilerinden biri olan Johnson & Johnson’ın ilaç şirketiyiz. Janssen, 1953 yılında Belçika’da 80’den fazla ilacı bizzat geliştiren Belçikalı bilim insanı Dr. Paul Janssen tarafından kuruldu. Bugün, 150’den fazla ülkede, 42 bin çalışanı ve 25 AR-GE merkezimizle dünyanın en büyük sağlık şirketlerinden biriyiz. 16 ilacımız Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) temel ilaçlar listesinde yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl, 9 milyar doları bulan AR-GE yatırımımız ile dünyada AR-GE’ye en çok yatırım yapan lider şirketlerden biriyiz.

Köklü AR-GE geçmişimiz, yetkin bilim insanlarımız, COVID-19’a karşı global olarak çevik bir şekilde cevap vermemizi sağladı. Virüsün gen dizilimi ortaya çıkar çıkmaz, aşı adayımızı geliştirmek için çalışmalara başladık. Ardından da daha fazla aşı üretebilmek için global üretim tesislerimizin kapasitesini artırdık.

22 yıldır ise Türkiye’de hizmet veriyoruz ve bugün Onkoloji & Hematoloji, İmmünoloji, Merkezi Sinir Sistemi ve Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Tedavi alanlarımızda, bilim insanlarıyla ve sağlık profesyonelleriyle güçlü iş birlikleri kurarak, hastaların sağlıklı yaşama hayalini gerçekleştirmek için “Ben Buradayım” vizyonumuzdan güç alarak tutkuyla ve bütünsel bir bakış açısıyla çalışıyoruz.

Janssen Türkiye olarak klinik çalışmalara 2009’dan bugüne yaklaşık 52 milyon dolar yatırımda bulunduk. Planlanan çalışmalarımız da dahil olmak üzere yürüttüğümüz 47 klinik çalışmayla Türkiye’de en çok çalışma yürüten ilk beş ilaç firması arasındayız. Tüm tedavi alanlarında 200’den fazla merkezin katıldığı klinik çalışmaya sahibiz.

Onkoloji ve hematoloji gibi bulunduğumuz her alanda, gücümüzü çalışanlarımızdan alıyoruz. Janssen olarak, Fortune dergisinin ‘Dünyanın En Beğenilen Şirketler” listesinde sekiz yıldır üst üste zirvede yer alıyoruz. Janssen Türkiye olarak ise çalışanlarımızı, başarımızın en önemli referansı olarak görüyoruz. Sunduğumuz ideal çalışma ortamı ve en iyi çalışan deneyimini ortaya çıkaran insan kaynakları politikalarımızla Top Employers Türkiye tarafından, 2021’in en iyi işverenlerinden biri seçildik.

Kanser vakalarını daha fazla görmemizle paralel olarak buna karşı mücadele de güçleniyor. Janssen’in kanser tedavisindeki temel önceliği nedir?

Kanser, ne yazık ki hızla artan bir hastalık. GLOBOCAN verilerine göre dünyada her yıl 18 milyon kişi kanser tanısı alıyor. Dünya Sağlık Örgütü 2018 verilerine baktığımızda, Türkiye’de her 100 bin kadından 183’üne, her 100 bin erkekten 259’una kanser teşhisi konulduğu ifade ediliyor. 2020 yılına baktığımızda da Türkiye’de yaklaşık olarak 230.000 yeni kanser vakası tespit edilmiş. 2020’nin neredeyse başından beri pandemi döneminde olduğumuz ve bu dönemde tanıda düşüş olduğu düşünülürse, bu sayının çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Janssen olarak, her bir bireyin, sevdikleriyle geçireceği her günün ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye’de onkoloji ve hematoloji tedavi alanlarında hastaları sağlıkla buluşturmaya odaklanıyoruz.

Akıllı ilaçlar ve immünoterapilerle kanseri durdurmaya ve tedavi etmeye yönelik yaklaşımlar üzerinde çalışıyoruz. Biliyoruz ki kanser araştırmalarına yapılan yatırımlar hastaların yaşam sürelerine de katkı sağlıyor. Yapılan bir araştırma gösteriyor ki, artan AR-GE çalışmaları sonucunda, 1975-2011 yılları arasında ABD'de tüm kanser türlerinde 5 yıllık sağ kalım oranları yaklaşık yüzde 47 artış gösterdi.

Janssen olarak, AR-GE çalışmalarımızdan güç alan çözümlerimizin yanı sıra sağlık bilincini geliştiren farkındalık projelerini hayata geçiriyoruz. Hastaların “Kansere yakalandınız” cümlesini duyduklarında hissettiği kaygıları azaltmak ve kanser algısını değiştirmek istiyoruz. Ürünlerimizin yanı sıra hastaların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek için bütünsel bir bakış açısıyla hareket ediyoruz.

Janssen olarak özellikle pandemi sürecinde kanser alanında, topluma dokunan çalışmalarınıza değinebilir misiniz?

Pandemi, herkesin sağlık ve güvenliğini önceliklendirdiği olağanüstü bir dönem. Özellikle kanser hastaları gibi kronik hastalığa sahip bireyler, hastanelere gitmekten çekindiği için tedavilerine ara vermek durumunda kaldı. Aynı şekilde bu zor dönem, erken teşhislerin yapılmasında da çok önemli bir engeldi. Uzmanların, pandemi sonrası kanser vakalarının artacağına yönelik öngörülerine paralel olarak biz de çözümün bir parçası olmak ve farkındalık yaratmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2021’in, kanser hastalığındaki vaka artışları nedeniyle bir milat olmaması için “COVID-19, Kanser-21’e dönüşmesin” diyoruz ve bilinçlendirme çalışmalarımıza bu yaklaşımla devam ediyoruz.

Pandeminin başlamasıyla birlikte hastaların bu dönemi mümkün olduğunca sorunsuz atlatabilmeleri için sağlık profesyonelleriyle iş birliği içinde çalıştık. Bu noktada, Onko-Van projesinin hayata geçirilmesi için derneklere destek veren şirketlerden biri olduk. Kanser alanında çalışan 6 dernek ve bir hasta hakları derneğinin oluşturduğu Kanser ve Hasta Hakları Platformu’nun Onko-Van projesiyle onkoloji hastalarının tedavilerinin aksamamasına ve içleri rahat bir şekilde steril araçlarla hastanelere ulaştırılmasına destek olduk. Bu kapsamlı projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Ayrıca Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği’nin (HAYAD) “Pandemide Kronik Hastalıklarla Yaşamak” isimli YouTube farkındalık projesine de Janssen Türkiye olarak destek olduk. Bence böyle zamanlarda, kronik hastalıklarla yaşayan bireyler olarak sorularınıza cevap bulmanız veya bir sorununuzun çözülmesi kadar, yalnız olmadığınızı görmeniz de çok önemli. Hasta merkezli yaklaşımımızla biz daima hastaların yanındayız.

