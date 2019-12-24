Japon edebiyatının Tanpınar'ı olarak kabul edilen ve Meiji döneminin en önemli yazarlarından biri olan Sōseki, bu romanında 23 yaşında yaşadığı küçük yerden ayrılıp üniversite için Tokyo’ya giden Şanşiro'nun burada yaşadıklarını anlatıyor.

Şanşiro burada şehrin kalabalığı, yeni insanlar, akademik çevreler ve kadınlar arasında yaşamını zenginleştirmenin yollarını arıyor.

Japon edebiyatının en bilinen ve önemli yazarlarından Haruki Murakami'nin en sevdiği romanlardan biri olarak gösterdiği Şanşiro, ilk aşk, gelenekler, modernleşme ve yaşlılığın alaycılığına karşı gençliğin idealizmini anlatırken, arka planda da dönemin sosyal ve kültürel yapısına getirdiği eleştirileri okuruna sunuyor.