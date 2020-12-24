Japon gülü ağacı bakımı nasıl yapılır? Japon gülü nasıl yetiştirilir?

Japon gülü ağacı bakımı nasıl yapılır?

Dilimizde Japon gülü olarak bilinen bu güzel süs bitkisinin diğer adı Çin Gülüdür. Bir diğer bilinen adı ise Hibiskus. Japon gülü, saksı da yetiştirilebildiği gibi bahçelerde de yaygın olarak görülür. Bu özgün bitkinin boyu 3 metreye yayılma alanı ise yaklaşık olarak 2 metreye varabilmektedir. Japon gülü ağacı, sık dallanan ve çalı formunda bitkilerdir. Japon gülü ağacı, ılıman iklimi sever. Sıcaklık bakımından 7 derecenin altında yaşayamayan bitki türleridir. Kış mevsiminde ortalama olarak 13°C-18°C arasında yaşayabilmektedir.

Sağlıklı bir şekilde gelişimi ve yapısını en iyi şekilde muhafaza edebilmesi için bol güneş alan, havadar ve aydınlık ortamlarda tutulmasına özen gösterilmelidir. Japon gülü ağacı, direkt yakıcı güneş ışığına kesinlikle maruz bırakılmamalıdır. Nemi seven bu ilgi çekici bitkinin toprağının nasıl olması gerektiği hususu bitkilere gönül verenler ve bitki yetiştiriciliği yapanlar tarafından merak edilmektedir. Japon gülü, humus bakımından zengin toprakları sevmektedir. İlkbahar ve yaz aylarında özellikle çiçek tomurcuklarının oluşması ile bol su verilmeli, sıcak havalarda ise yapraklarına su püskürtülmelidir.

Saksı değişiminin ilkbahar aylarında yapılması tavsiye edilmektedir. İç mekanlarda yetiştirilmek isteniyorsa Japon gülü ağacının düzenli bir şekilde budanması gerekir. Boyunun kısa tutulmasına da özen gösterilmelidir. Her baharda bakımı için saksısı değiştirilmelidir. Bolca ışık almasına dikkat edilmelidir.

Japon gülü nasıl yetiştirilir?

Ilıman bölgelerde özellikle bahçelerde yetiştirilmesinde güneşlendirmeye gerek duyulmamaktadır. Soğuk bölgelerde evde Japon gülü yetiştirmek isteyenler yetiştirme aşamasında 3 saate kadar güneşte bekletilmesine özen gösterilmelidir.

Japon gülü çelikleme nasıl yapılır?

Çelikleme gövde, kök ya da yaprakların kesilip, farklı bir kapta su ya da toprakla çiçeğin çoğaltılması işlemidir. Çelikleme, her çiçekte aynı şekilde gerçekleştirilmeyen bir uygulamadır. Çelikleme, Japon gülü için olgun dalları ya da tepe çeliği kullanılmak sureti ile çoğaltma yapılması şeklinde yapılır. Suya konan çelik köklenene kadar beklenmesi gerekir.

Japon gülü ne zaman ekilir? Nasıl ekilir?

Tohumla ekimde en elverişli zaman sonbahar mevsiminin sonudur. Kökleri genişlemesine yayıldığı için enli saksılar tercih edilmesi en doğrusu olmaktadır. Tohum saksıya aralıklar ile konulduktan sonra az miktarda toprak eklenmektedir. Daha sonra üzeri delikler açılabilecek türde bir örtü ile örtülmektedir. Fidanlar çıkıncaya kadar ara ara su verilmesi yapılması gereken işlemlerden biridir.

Japon gülü toprağına gübre de karıştırılması önerilmektedir. Besin olarak verilen gübrenin cinsi hakkında da ekim yapacak olanlar bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu gübrenin sığır gübresi olması halinde daha sağlıklı sonuçlar elde edileceği uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Japon gülü ekildiği ilk yıl besine ihtiyaç duymamaktadır. İlkbaharda toprak değişimi yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Japon gülü cilt için yararlı mıdır?

Aloe vera gibi bazı bitki türlerinin cilde olan faydaları dünya çapında biliniyor. Bu durum ilgi gören bitkilerin insan sağlığına ve cildine olan yararlarının merak edilmesine yol açıyor. Yararları merak edilen bitkilerden biri de çekici görünümü ile beğeni kazanan Japon gülü. Japon gülü, cildin yaşlanmasını önleyen kremlerde kullanılıyor. Cildin rengini dengeleyici, cildi yenileyici ve sıkılaştırıcı etkileri bulunan Japon gülü, saçları gürleştirmek için de kozmetik ürünlerin içeriğinde yer alıyor. Bunun dışında Japon gülünün selülite faydalı olduğu ve bu amaçla tercih edildiği biliniyor.







