Japonya doğumlu ünlü güzellik markası Shu Shu, gerçek adıyla‘Art of Hair (Saç Sanatı)’ olarak tanımlanan saç bakım ürünleri koleksiyonu sadece e-ticaret platformu n11.com’da satışa açıldı.Ender görülen değerli içeriklerden oluşan ürünler, sanat doğallık ve teknolojisi üçlüsünün mucizevi kombinini saçlara yansıtıyor.Doğal kıvrımlar ve bukleler oluşturmak için formüle edilmiş, saça doku ve hacim kazandıran mineralli saç spreyiıpranmış ve cansızlaşmış saçlar için ekstra onarıcı ve yapılandırıcı yoğun tedavi bakım kremi Shu Uemura Ultimate Remedy, kamelya yağı ile koruyucu ve onarıcı saç bakım özü Shu Uemura esansı ve daha birçok saç bakım ve şekillendirici ürün sadece n11.com’da.