Japon güzellik markası Shu Uemura bakın hangi internet sitesine geldi
Japon güzellik markası Shu Uemura’nın ‘Saç Sanatı’ olarak nitelendirdiği mucizevi saç bakım ürünleri koleksiyonu sadece n11.com’da satışa sunuluyor
Japonya doğumlu ünlü güzellik markası Shu Shu, gerçek adıyla Shu Uemura’nın ‘Art of Hair (Saç Sanatı)’ olarak tanımlanan saç bakım ürünleri koleksiyonu sadece e-ticaret platformu n11.com’da satışa açıldı.
Ender görülen değerli içeriklerden oluşan ürünler, sanat doğallık ve teknolojisi üçlüsünün mucizevi kombinini saçlara yansıtıyor.
Doğal kıvrımlar ve bukleler oluşturmak için formüle edilmiş, saça doku ve hacim kazandıran mineralli saç spreyi Shu Uemura Liquid Fabric, yıpranmış ve cansızlaşmış saçlar için ekstra onarıcı ve yapılandırıcı yoğun tedavi bakım kremi Shu Uemura Ultimate Remedy, kamelya yağı ile koruyucu ve onarıcı saç bakım özü Shu Uemura esansı ve daha birçok saç bakım ve şekillendirici ürün sadece n11.com’da.
Ender görülen değerli içeriklerden oluşan ürünler, sanat doğallık ve teknolojisi üçlüsünün mucizevi kombinini saçlara yansıtıyor.
Doğal kıvrımlar ve bukleler oluşturmak için formüle edilmiş, saça doku ve hacim kazandıran mineralli saç spreyi Shu Uemura Liquid Fabric, yıpranmış ve cansızlaşmış saçlar için ekstra onarıcı ve yapılandırıcı yoğun tedavi bakım kremi Shu Uemura Ultimate Remedy, kamelya yağı ile koruyucu ve onarıcı saç bakım özü Shu Uemura esansı ve daha birçok saç bakım ve şekillendirici ürün sadece n11.com’da.