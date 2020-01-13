Japon milyarder ay uçuşu için yanına kız arkadaş arıyor

Japon milyarder, yıllardır hayalini kurduğu uzay yolculuğu için sürpriz bir açıklama yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Japon milyarder iş adamı Yusaku Maezawa, Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in Ay'a düzenleyeceği turistik uçuşta yanına bir kız arkadaşı arıyor.

BBC'nin haberine göre, 44 yaşındaki moda imparatoru Maezawa, internet sayfasında 2023'te Ay'a yapacağı turistik seyahati "özel" bir kadınla deneyim etmek istediğini belirterek bunu arzu eden kadınların sitesine başvuruda bulunmasını istedi.









Başvurular 17 Ocak'ta sona erecek

Sitede 17 Ocak'ta sona erecek başvuru sürecinde istenen koşulların listesi yer alıyor.

Kısa süre önce 27 yaşındaki aktris kız arkadaşı Ayame Goriki'den ayrılan Maezawa ile Ay'a gitmek isteyenlerin bekar, 20 yaşından büyük, daima pozitif olmaları ve uzaya gitmeye ilgi duymaları gerekiyor.

Maezawa'ya Ay seyahatinde eşlik edecek kız arkadaşla ilgili karar, mart sonunda verilecek.

Yusaku Maezawa ay başında da tweetini paylaşanlardan rastgele seçeceği 100 kişiye toplam 100 milyon yen (yaklaşık 5,5 milyon lira) vereceğini duyurmuştu.

Maezawa, ilginç kişiliğiyle de dünyanın uzun zamandır tanıdığı bir isim. Ünlü milyarder, 2019 yılında Twitter'da yaptığı paylaşımı retweet edenler arasında yaptığı çekilişle 100 kişiye 1'er milyon Japon Yeni (Yaklaşık 54 bin lira) dağıtmıştı.

4 milyonu aşan retweet sayısıyla 'Tüm zamanların en çok retweet edilen tweet'i rekorunun sahibi olmuştu.

Maezewa, paranın insanlara mutluluk getirip getirmeyeceğini görmek için sosyal bir deney yaptığını ifade etmişti.

Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir servete sahip olan Maezawa, Japon giyim markası Zozotown'ı kurduktan sonra Softbank'a sattı ve CEO koltuğuna oturdu. Bir sanat koleksiyoncusu olan Maezawa, Jean-Michel Basquiat'ın 1982 yılında çizdiği bir tabloyu geçtiğimiz yıl tam 110 milyon dolar ödeyerek satın almış ve tüm dünyada gündeme oturmuştu.



