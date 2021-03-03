Japon prenses hastaneye kaldırıldı
Japonya'nın İmparatorluk ailesinin en yaşlı üyesi 97 yaşındaki Prenses Yuriko hastaneye kaldırıldı.
03 Mart 2021, Çarşamba 12:30 Son Güncelleme:
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Kyodo ajansının haberine göre, anormal kalp ritmi rahatsızlığı sebebiyle Prenses Yuriko başkent Tokyo'daki St. Luke's Uluslararası Hastanesinde tedaviye alındı. Tedavisinin 1 hafta sürmesi beklenen 97 yaşındaki Prenses Yuriko, geçen yıl sonbahar aylarında iki hafta boyunca akciğer iltihabı tedavisi görmüştü.
1923 doğumlu Yuriko 18 yaşındayken, 1926'dan 1947'ye dek tahtta kalan İmparator Hirohito'nun erkek kardeşi Prens Mikasa ile evlenmişti. Prens Mikasa 100 yaşındayken Ekim 2016'da hayatını kaybetmişti.
AA