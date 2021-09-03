Dünya Japon Prenses Mako, Amerika yolcusu

Japon Prenses Mako, Amerika yolcusu

Dünya

Japon Prenses Mako, Amerika yolcusu

Japonya İmparatoru Akihito’nun en büyük torunu olan Prenses Mako (29), kraliyetten istifa edip ABD’ye taşınan İngiliz Prens Harry ve Düşes Meghan çiftine özendi.

03 Eylül 2021, Cuma 07:09 Son Güncelleme:
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Soylu olmayan nişanlısı Kei Komuro (29) ile evlenip ABD’ye yerleşmeyi düşünüyor. Komuro bir süredir hukuk eğitimi için zaten ABD’de. Japon medyasındaki habere göre Prenses, saray kadınlarına evlenirken verilen 1.2 milyon dolar değerindeki düğün yardımını da almayacak. Geleneksel evlilik törenleri de yapmayacak. Evlenmesi, tüm unvan ve haklarından vazgeçmesi anlamına geliyor. ABD’ye yerleşince daha mutlu olduğunu söyleyen Harry de bu kararı için kraliyet haklarını feda etmişti.

Prenses Mako ve Kei Komuro 2018’de nişanlanmıştı.

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