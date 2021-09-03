Japon Prenses Mako, Amerika yolcusu

Soylu olmayan nişanlısı Kei Komuro (29) ile evlenip ABD’ye yerleşmeyi düşünüyor. Komuro bir süredir hukuk eğitimi için zaten ABD’de. Japon medyasındaki habere göre Prenses, saray kadınlarına evlenirken verilen 1.2 milyon dolar değerindeki düğün yardımını da almayacak. Geleneksel evlilik törenleri de yapmayacak. Evlenmesi, tüm unvan ve haklarından vazgeçmesi anlamına geliyor. ABD’ye yerleşince daha mutlu olduğunu söyleyen Harry de bu kararı için kraliyet haklarını feda etmişti.

Prenses Mako ve Kei Komuro 2018’de nişanlanmıştı.