Japon Prenses Mako, artık sıradan vatandaş

Japonya’da Veliaht Prens Fumihito’nun kızı Prenses Mako (30), üniversitede tanıştığı sınıf arkadaşı avukat Kei Komuro (30) ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, Eylül 2017’de nişanlandıklarını açıklamıştı. Japon yasalarına göre; halktan biriyle evlenen kadın kraliyet üyeleri, kraliyetteki tüm haklarından vazgeçmek zorundaydı. Prenses Mako da bunu göze almıştı. Fakat Şubat 2018’de Kei Komuro’nun annesinin, eski nişanlısından maddi yardım istediği ortaya çıkmıştı.

HALK İKİYE BÖLÜNDÜ

Geçinmekte zorlanan bir aileye gelin gidecek olan Prenses’in refahı için halkın vergilerinden ekstra ödeme yapılacağı iddiası, vatandaşları ikiye bölmüştü. Kimileri evliliği desteklerken kimileri de karşı çıkmıştı. Bu nedenle 3 yıl ertelenen nikah, dün kıyıldı. Bu evlilikle ‘sıradan vatandaş’ haline gelen Prenses Mako’nun resmi adı Mako Komuro oldu. Mako’nun hafta içinde İmparatorluk Soyağacı’ndan çıkarılacağı açıklandı.

Mako ve kocası neden oldukları sorun için özür diledi.

APARTMAN DAİRESİNE

Kraliyet ihtişamından uzak bir törenle evlenen Mako, yaşadığı İmparatorluk Konutu’ndan ayrılıp kocasıyla Tokyo’da bir daireye yerleşti. ABD’de yaşamayı planlayan çift, düğünden sonra basın toplantısı düzenledi. Evliliği üzerindeki tartışmalara değinen Mako, ‘neden oldukları sorun’ için özür diledi. Mako, ailenin kadın üyelerine kraliyetten ayrılırken verilen 150 milyon yenlik (12.4 milyon lira) ödemeyi de sırf bu iddialar yüzünden kabul etmedi.

Prenses Mako daha önce birçok resmi törene geleneksel kıyafetle katılmıştı.