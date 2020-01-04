Japon yapıştırıcısı nasıl çıkar? Elden Japon yapıştırıcısı çıkartma yöntemleri
Birçoğumuz herhangi bir şeyi yapıştırırken kuvvetinden dolayı Japon yapıştırıcısı tercih ederiz. Yapıştırma sırasında elimize bulaşması veya bir yere damlatmamız an meselesi olabiliyor. Elden Japon yapıştırıcısı nasıl çıkar merak ediyorsanız veya koltuktan Japon yapıştırıcısı nasıl çıkar öğrenmek istiyorsanız "Japon yapıştırıcısı nasıl çıkar, elden Japon yapıştırıcısı çıkartma yöntemleri" detaylar haberimizde.
Japon yapıştırıcı tene yapıştığında veya herhangi bir yüzeyden çıkartırken yüzeye hasar verebilirsiniz. Japon yapıştırıcısını doğru ve yüzeye göre uygun yöntemle çıkartmanın yolları "Japon yapıştırıcısı nasıl çıkar, elden Japon yapıştırıcısı çıkartma yöntemleri" haberimizde.
Japon yapıştırıcısı nasıl çıkar? Elden Japon yapıştırıcısı çıkartma yöntemleri
- Japon yapıştırıcısını çıkartmanın en etkili yolu asetondur. Bir pamuğa bol miktarda aseton sıkın ve Japon yapıştırıcı bulaşmış olan parmağınıza basılı tutun. Daha sonra yapıştırıcıyı çıkartmaya çalışın.
- Sıcak su ve tuz ikilisi de Japon yapıştırıcısı çıkartması konusunda oldukça etkilidir. Bir kaseye sıcak su ve tuzu dökün karışımı karıştırın ve parmağınızı sıcak suda 1 dakika bekletin. Daha sonra Japon yapıştırıcısını soyarak alabilirsiniz.
- Zeytinyağı ve tuzu karıştırıp macun kıvamı elde edin ve Japon yapıştırıcısı bulaşmış bölgeye bu karışımı uygulayın. Daha sonra Japon yapıştırıcısını soyarak çıkartın.
- Tuvalet ispirtosu ve pamuk kullanarak parmağınızdaki Japon yapıştırıcısından kurtulabilirsiniz. İlk olarak Japon yapıştırıcısı bulaşmış bölgeyi ılık suyla sabunlayıp yıkayın. Daha sonra pamuğa ispirto dökün ve 1 dakika bekletin.
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