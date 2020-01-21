Japonya, 6G için çalışmalara başladı

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı, devlet çalışanlarının yanı sıra halktan da teknolojiye ilgili vatandaşların yer alacağı 6G teknolojisi araştırma ekibini ocak ayında kurmayı planlıyor.

Tokyo Goshinjin Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde çalışacak araştırma ekibinde NTT ve Toshiba’dan da araştırmacılar yer alacak. 6G’nin performans hedefleri ve genel politikaları hakkında verilecek kararların haziran ayında şekillenmesi bekleniyor.





Samsung 6G çalışmalarına başladı

Yetkililer, çalışmalarına başladıkları 6G teknolojisinin geleceği kökten değiştireceğini düşünüyorlar. 6G teknolojisi sayesinde gelecekteki insanlar, kendilerinin 3 boyutlu görüntüleriyle konferans salonlarında veya sınıflarda yer alabilecek.

Buna ek olarak robot teknolojisinde de büyük gelişim kaydedileceği ve robotların insanların birçok işini üstleneceği belirtiliyor. Japonya, 6G teknolojisinin araştırma ve geliştirme çalışmaları için 2.03 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. 5G teknolojisinden 10 kat daha hızlı olması beklenen 6G, daha önce kullanılmayan yüksek frekanslı dalgalar kullanarak ağ bağlantısı sağlayacak.