Dünya Japonya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem

Japonya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem

Dünya

Japonya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya’nın Oita eyaleti açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

21 Ocak 2022, Cuma 20:18 Son Güncelleme:
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya’nın Oita eyaletinde yer alan Saiki kentinin 23 kilometre güney güneybatısında 41 kilometre derinlikte 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı henüz bildirilmedi.

İHA

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