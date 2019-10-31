Japonya Adalet Bakanı istifa etti

Japon haber ajansı Kyodo'daki habere göre, Adalet Bakanı Katsuyuki Kavai istifa dilekçesini Başbakan Şinzo Abe'ye sundu.

Kavai, istifasının ardından basına yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda kanunlara güveni sarsacak bir duruma sebep olduğum için Adalet Bakanı olarak tüm sorumluluğu üstleniyorum." dedi.

Kavai, kendisinin ve eşinin kural ihlaliyle ilgili iddialardan haberi olmadığını savundu.

"Belirlenen günlük ücret limitinden fazla ödeme yaptığı" iddiası

Kavai'nin eşiyle ilgili iddialar, haftalık haber dergisi "Şukan Bunşun" tarafından gündeme getirilmişti.

Dergi, konuyla ilgili haberinde Kavai'nin eşi milletvekili Anri Kavai'nin, Japon parlamentosu Diet'in üst kanadı Danışmanlar Meclisine seçilmek için yürüttüğü kampanya sırasında çalışanlara yasal olarak belirlenen günlük ücret limitinden fazla ödeme yaptığını iddia etmişti.

Haberde, Kavai'nin 13 kadın kampanya görevlisine günlük 15 bin yen (yaklaşık 765 lira) yerine 30 bin yen (yaklaşık 1580 lira) ödediğini, yasal kısıtlamayı aşmak için de ödemelerin kampanya öncesi ve sırasındaki iki ayrı tarihte gösterildiği ileri sürülmüştü.

Dergi, Kavai'nin seçim kampanyası sırasında seçim yardımı olarak patates dağıttığı iddialarına da yer vermişti.

Japonya'da geçen hafta da Ticaret Bakanı İsşu Sugavara, hakkındaki mali usulsüzlük iddiaları nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

(AA)