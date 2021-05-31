Japonya, Ay’a top şeklinde robot gönderecek

Sony, Doshisha Üniversitesi ve oyuncak üreticisi Tomy ile iş birliği yapan Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), 2029’da Ay’a gidecek ekip için bilgi toplayacak top şeklinde bir robot geliştiriyor.

250 gram ağırlığındaki robot, özel robotik şirketi Ispace’in teknolojisini Japonya’nın Ay yolculuğuna taşımasına yardımcı olacak. Yüzeye iner inmez açılarak tam boyutuna ulaşacak olan robot, Ay’ın yüzeyinin fotoğraflarını çekecek.

Robot, yüzeye çıktığında Ay yüzeyinin görüntülerini toplamasını mümkün kılacak şekilde tamamen açılacak. Bu görüntüler, robotu gelecekteki görevler için de daha faydalı bir hale getirecek. Diğer yandan Sony, robotun kontrol teknolojisini geliştirecek. Tomy ve Doshisha Üniversitesi ise tasarımın minyatürleşmesine katkıda bulunacak.

Robot için çalışmaların 2016’da başladığı, ancak sürecin 2019’da Sony’nin ve 2021’de de Doshisha’nın katılımıyla hızlandığı ifade edildi. Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Ay keşif çalışmalarında kullanılacak robotu 2022’de uzaya gönderecek.