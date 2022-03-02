Dünya Japonya, Belarus’a yaptırım uygulayacak

Japonya, Belarus’a yaptırım uygulayacak

Dünya

Japonya, Belarus’a yaptırım uygulayacak

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya'nın Ukrayna saldırılarındaki rolü nedeniyle Belarus'a yaptırım uygulayacağını açıkladı.

02 Mart 2022, Çarşamba 11:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına uluslararası kamuoyunun tepkisi sürüyor. Japonya Başbakanı Fumio Kishida yaptığı açıklamada Japonya’nın, Rusya'nın Ukrayna saldırılarında rol sahibi olması nedeniyle Belarus'a yaptırım uygulayacağını söyledi. Başbakan Kishida mecliste yaptığı konuşmada, "Belarus'un Rusya'nın Ukrayna’ya saldırılarına katılımı göz önüne alındığında, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’nun da dahil olduğu kişi ve kurumlara yaptırım uygulamaya ve ihracat kontrol önlemlerini hayata geçirmeye karar verdik” ifadelerini kullanarak, yaptırımları bu hafta içinde yürürlüğe koymayı planladıklarını ifade etti.

İHRACAT VE İTHALAT YASAĞI

Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları hakkında Başbakan Kishida ilk olarak geçtiğimiz hafta, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerine ihracat ve ithalat yasağı getirileceğini ve Japonya’nın Rus devlet tahvillerinin ticaretini yasaklanacağını söylemişti. Daha sonra yaptırımların genişletileceğini duyuran Başbakan Kishida, ek yaptırımların yarı iletkenler ve diğer ürünler üzerindeki ihracat kısıtlamalarını, Rus finans kurumlarının varlıklarının dondurulmasını, belirli kişi ve kuruluşlar için vize ambargosunu içerdiğini ifade etmişti. Japonya’nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve uluslararası hukukun ihlal edilmesine karşı olduğunu yineleyen Başbakan Kishida, yaptırımlar konusunda G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla birlikte hareket edeceklerini vurgulamıştı.

İHA


İlgili Haberler
Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri: Kanlı ikinci perde!Tren istasyonlarında izdiham! Kiev'i terk etmeye çalışıyorlar


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Yeni saflaşma: Rusya, Çin, Kuzey Kore… Biraz İran
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Muhalefette yeni dönem
Murat Çelik
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Oligark nedir, kime denir? Oligark ne anlama geliyor? Rusya’daki oligarklar hakkında…