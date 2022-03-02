Japonya, Belarus’a yaptırım uygulayacak

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına uluslararası kamuoyunun tepkisi sürüyor. Japonya Başbakanı Fumio Kishida yaptığı açıklamada Japonya’nın, Rusya'nın Ukrayna saldırılarında rol sahibi olması nedeniyle Belarus'a yaptırım uygulayacağını söyledi. Başbakan Kishida mecliste yaptığı konuşmada, "Belarus'un Rusya'nın Ukrayna’ya saldırılarına katılımı göz önüne alındığında, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’nun da dahil olduğu kişi ve kurumlara yaptırım uygulamaya ve ihracat kontrol önlemlerini hayata geçirmeye karar verdik” ifadelerini kullanarak, yaptırımları bu hafta içinde yürürlüğe koymayı planladıklarını ifade etti.

İHRACAT VE İTHALAT YASAĞI

Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları hakkında Başbakan Kishida ilk olarak geçtiğimiz hafta, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerine ihracat ve ithalat yasağı getirileceğini ve Japonya’nın Rus devlet tahvillerinin ticaretini yasaklanacağını söylemişti. Daha sonra yaptırımların genişletileceğini duyuran Başbakan Kishida, ek yaptırımların yarı iletkenler ve diğer ürünler üzerindeki ihracat kısıtlamalarını, Rus finans kurumlarının varlıklarının dondurulmasını, belirli kişi ve kuruluşlar için vize ambargosunu içerdiğini ifade etmişti. Japonya’nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve uluslararası hukukun ihlal edilmesine karşı olduğunu yineleyen Başbakan Kishida, yaptırımlar konusunda G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla birlikte hareket edeceklerini vurgulamıştı.

İHA







