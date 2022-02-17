Dünya Japonya ile Çin arasında casusluk krizi: Tutuklandı

Japonya ile Çin arasında casusluk krizi: Tutuklandı

Dünya

Japonya ile Çin arasında casusluk krizi: Tutuklandı

Çin'de bir Japon vatandaşının casusluk şüphesiyle tutuklandığı bildirildi.

17 Şubat 2022, Perşembe 10:14 Son Güncelleme:
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Çin'in Şangay kentinde 50'li yaşlardaki bir Japon vatandaşı casusluk şüphesiyle tutuklandı. Japon basınının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, şahıs geçtiğimiz aralık ayında Şangay'da tutuklandı. Çin güvenlik otoritelerinin casusluk ve yasaları ihlal etmek suçlamasıyla tutukladığı öğrenilen ismi açıklanmayan Japon vatandaşının sağlık durumunun tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno yaşananları doğrulayarak, Japon makamlarının sürecin takipçisi olduğunu söyledi.

15 KİŞİ BENZER SUÇLAMADAN TUTUKLANMIŞTI

Çin'de 2014 yılında yürürlüğe giren casusluk yasasının ardından 15 Japon vatandaşı benzer suçlamalarla tutuklanmıştı. Söz konusu şahıslardan 8'i hapis cezalarını tamamladıktan sonra serbest bırakılmış ve Japonya'ya geri dönmüştü. Duruşmaların kapalı kapılar ardında gerçekleştirildiği iddia edilirken, mahkeme kararlarının detaylarının bilinmemesi uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu. Son olarak daha önce 12 yıl hapis cezasına çarptırılan 70'li yaşlardaki bir Japon vatandaşının kötüleşen sağlık durumu nedeniyle yaşamını yitirdiği kamuoyuna yansımıştı.

İHA


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