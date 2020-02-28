Japonya, Koronavirüs nedeniyle okulları kapatıyor

Koronovirüs ile mücadeleye devam eden Japonya, virüsün daha da yayılmaması için yeni bir karar aldı. Başbakan Shinzo Abe bugün yaptığı açıklamada Japonya için önümüzdeki iki haftanın oldukça önemli olduğunu belirterek alacakları yeni önlemleri duyurdu.

Çocukların sağlığı ve güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu belirten Başbakan ilkokul, ortaokul ve liselerin geçici olarak kapatılmasını talep etti. Japonya’da Çarşamba günü 186 olan vaka sayısı, Perşembe günü 200’ü aştı. Ülkenin Kuzey Hokkaido adasında ise ikisi çocuk olmak üzere 15 yeni vaka olduğu doğrulandı.

2020 Olimpiyatları iptal mi edilecek?

Hükümet, bütün büyük toplantıları ve spor etkinliklerini salgın nedeniyle iki hafta sonraya ertelerken, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları’nın iptal edilmeyeceğinin altını çizdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi başkanı Thomas Bach, Olimpiyat Oyunları’nın planlanan tarihte gerçekleşmesine karar verdiklerini açıkladı. Nitekim muhalefet ve birçok politik isim alınan bu kararın oldukça tehlikeli olduğunu savundu.

Kapılarına kilit vuran Disneyland 135 milyon dolar zarara girecek

Öte yandan Walt Disney Şirketi, Japonya’da hızla yayılan koronavirüs tehlikesiyle yarın Tokyo Disneyland’in kapılarını kapatıyor. Şu an için Mart ayının ortasına kadar kapalı kalacağı belirtilen Disneyland’in yanı sıra Walt Disney şirketi Asya bölgesindeki tüm eğlence merkezlerine geçici süreliğine kilit vuracak.

Şangay ve Hong Kong’da bir aydan fazla süredir kapalı olan Disney eğlence parklarının kapalı kalmasıyla ilgili şirket oldukça endişeli. 5 Şubat’tan beri kapalı olan Şangay’daki Disneyland parkı 2 ay daha kapalı kalırsa 135 milyon dolarlık kazancından olacak.







