Japon Prenses Mako (29) sıradan vatandaş Komuro Kei (29) ile bu ay sonunda evlenmeye hazırlanıyor. Dört yıldır beklenen tartışmalı evlilik için Prenses, tüm haklarından feragat edecek. Prenses, aşk evliliği yaptığını söylese de Kraliyet Ailesi bu aşkın karşılıklı olduğu konusunda tereddütlü. Zira damat Kei’nin annesi Kayo Komuro hakkında çıkan iddialar, skandala yol açtı. Bu evliliğin mimarı olduğu söylenen müstakbel dünür Kayo Kamouro, oğlunu Prenses’le tanıştırmak için dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor. Prenses ile Kei, Tokyo Uluslararası Üniversitesi’nde okurken 2012’de tanışmıştı.

2600 YILLIK AİLEDE BİR İLK

İddiaya göre bu tanışma tesadüf değildi. Çünkü Kayo, oğlunun Kraliyet Ailesi üyeleri ve zengin ailelerin çocuklarıyla tanışması için hep iyi okullara girmesini sağlamıştı. Oğlunun eğitim giderlerini de sevgililerinden aldığı paralarla karşılamıştı. Kayo’nun eski sevgililerinden biri, aldığı 40 bin doları ödemediğini, oğlunun eğitimine harcadığını iddia etti.

Bazı medya kuruluşlarının ‘kara dul’ adını verdiği Kayo, halkı ikiye böldü. Bir kesim iddialara inanmıyor. Bir kesim ise “2 bin 600 yıllık tarihinde ilk kez adı dolandırıcılığa karışan bir aile kraliyete dünür oluyor” diyerek tepki gösteriyor.

2018’deki düğünlerini erteleyen çift 26 Ocak’ta evlenip ABD’ye yerleşecek. Damat burada iyi bir hukuk şirketinde işe başlayacak. Müze Sanatı okuyan Prenses de galerilerde çalışacak.