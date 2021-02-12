Dünya Japonya, Pfizer aşısında ilk siparişini aldı

Japonya, Pfizer aşısında ilk siparişini aldı

Dünya

Japonya, Pfizer aşısında ilk siparişini aldı

Corona virüs ile mücadele kapsamında geliştirilen Pfizer aşısında Japonya ilk siparişini teslim aldı.

12 Şubat 2021, Cuma 09:58 Son Güncelleme:
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Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Pfizer üretimi 400 bin doz Kovid-19 aşısı Japonya'ya teslim edildi. Aşının hafta başında Sağlık Bakanlığından yerel kullanım onayı alması ve ülke geneli sağlık çalışanlarına çarşambadan itibaren uygulanması bekleniyor.

Japonya 157 milyon kişiye yetecek dozu kapsayan toplam 310 milyon aşıyı Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı. Bu yılın ilk yarısında ülkenin toplam nüfusu için aşının tedarik edilmesi hedefleniyor.

AA


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