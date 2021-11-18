Japonya, sürücüsüz yüksek hızlı trenin deneme seferlerini tamamladı

Japon medyası, ülkede geliştirilen sürücüsüz yüksek hızlı trenin ilk deneme seferlerini gerçekleştirdiğini duyurdu. NHK TV'nin aktardığına göre seferler, ülkenin Niigata kenti yakınlarındaki yaklaşık 5 kilometrelik bir hat üzerinde 11 gün boyunca sürdü ve bugün sona erdi. Seferlerde öngörülemeyen acil durumlar için makinist, kabinde hazır bulundu.

Bununla beraber tren, kalkıştan hız kontrolüne kadar tüm işlevleri başarıyla gerçekleştirdi. Kanala göre seferler, tarifeli tren seferlerinin sona ermensinin ardından yapıldı. Tren, saatte yaklaşık 110 kilometre hıza ulaşabiliyor.