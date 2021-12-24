Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Meji Üniversitesi'nde görevli profesör Homei Miyashita 'TV'yi tat (TTTV)' adını verdiği yeni bir teknolojiyi tanıttı.

İcat edilen ekran prototipi ile Miyashita, her türlü yemeğin 10 farklı tada indirgenebileceğini söylüyor. Tuzlu, ekşi, tatlı, acı, baharatlı gibi keskin tatlar bunların içinde yer alıyor.

Bu on farklı tadı birleştirerek farklı yemek tariflerinin lezzetini taklit etmeye çalışan 10 spreyden ekrana birkaç damla püskürtülüyor.

Kullanıcılarda ekranı yalayarak o an gördükleri yemeğin tadına bakma fırsatı yakalıyor.

Miyashita'ya göre TTTV, seri üretim ile 875 dolara mal edilebilir.



