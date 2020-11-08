Hollanda Tarım Bakanlığı, Gelderland eyaletine bağlı doğu kasabası Puiflijk’teki bir çiftlikte hastalığa yol açan kuş gribi bulunması üzerine 200 bin tavuğun itlaf edilmesi talimatı verdi. İtlaf işlemi, kuş gribinin tespit edildiği çiftçiliğinin 1 kilometrelik yarıçapında bulunan 2. bir çiftlikte de uygulanacak.

Bu, kuş gribinin ilk olarak yabani kümes hayvanlarında görülmesinden sonra bu ay içinde gerçekleştirilecek ikinci itlaf olacak. Geçen ay, yaban kuğularında kuş gribi virüsünün belirlenmesi sebebiyle çiftçilerden 'tavuk çiftliklerindeki hayvanların dışarıyla temas ettirilmemesi' istenmişti.

Hollanda'da itlaf edilmeyi bekleyen tavuklar

Japonya'da ise bir çiftlikte 3 bin 800 tavuğun ölmesi üzerine harekete geçen yetkililer, detaylı tetkiklerin ardından kuş gribi salgını olduğunu tespit etti. Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Kotaro Nogami bugün yaptığı açıklamada salgını doğrularken, tavukların itlafı da dahil gerekli önlemlerin alınacağını söyledi. Başbakan Yoshihide Suga ise kabine üyelerine önleyici tedbirlerin alınması ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi talimatı verdi. Tavukların itlaf edilmesinin 10 günü bulacağı belirtiliyor.

Kuş gribi nedir?

Avian İnfluenza (Kuş gribi, Tavuk Vebası, Bird Flu) insanlarda grip etkeni olarak gözlenen influenza virüslerinden A tipinin neden olduğu, evcil ve yabani kanatlılar ile memeli hayvanların çoğunda solunum ve sindirim sistemine ait belirtiler gösteren, ölümle sonuçlanan çok bulaşıcı bir hastalık. Kuş gribi şu şekillerde bulaşıyor:

Canlı kuş ya da kanatlı hayvan pazarlarına ziyaret

Pişmemiş veya az pişmiş kuş ve ürünlerinin ( yumurta ya da kan) hazırlanması veya tüketilmesi

Kuşların ya da hayvanların dışkıları ya da enfekte kuş tüyü gibi organik kalıntılarıyla temas.

Genellikle hasta ve ölü kuşlardan bulaşır. İnsandan insana bulaşma olasılığı daha nadirdir.





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