Dünya Japonya´da 11 kişide daha mutasyonlu virüs tespit edildi

Japonya´da 11 kişide daha mutasyonlu virüs tespit edildi

Dünya

Japonya´da 11 kişide daha mutasyonlu virüs tespit edildi

Koronavirüsün ilk olarak İngiltere´de görülen mutasyonlu varyantı, Japonya´da 11 kişide daha tespit edildi. Ülkede mutasyonlu virüs tespit edilenlerin sayısı 75´e ulaştı.

07 Şubat 2021, Pazar 00:40 Son Güncelleme:
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İlk olarak İngiltere´de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyonlu koronavirüs, Japonya´da 11 kişide daha tespit edildi. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında 10 eyaletinde OHAL ilan edilen ülkede, mutasyonlu virüs tespit edilen kişilerin arasında çocukların da olduğu ifade edildi.

Japonya'da son durum

Japonya´da salgının başladığı günden bu yana toplamda 401 bin 355 kişide koronavirüs tespit edilirken 6 bin 243 kişi virüs kaynaklı nedenlerden hayatını kaybetti. Ülkede hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısının 358 bin 872 olduğu; toplam aktif vaka sayısının ise 36 bin 240 olduğu açıklandı.

DHA

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