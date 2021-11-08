Japonya'dan iyi bir haber geldi. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke geneli Kovid-19 vaka ve can kaybı verilerini güncelledi. Yaklaşık iki senedir koronavirüs koronavirüsün etkisi altında kalan ülkede 15 ay sonra ilk kez Covid bğlantılı ölüm vakası görülmedi.

Paylaşılan verilere göre vaka sayısı son 24 saatte 162 artarak 1 milyon 724 bin 577'ye yükseldi. Salgın kaynaklı can kaybı ise yaşanmadı. En son ölü sayısının 18 bin 322'ye çıktığı kaydedilmişti.

İLK ÖLÜM ŞUBAT 2020'DE

Covid-19 nedeniyle ilk ölümün Şubat 2020'de bildirildiği Japonya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Nisan 2021'de 10 bini geçmişti.

Verilere göre, 126 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 73'ü Covid-19'a karşı iki doz aşılandı.

Ülke genelinde 100 kişi yoğun bakım servislerinde Covid-19 tedavisi görüyor.