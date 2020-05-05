Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Çiba eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
05 Mayıs 2020, Salı 20:59 Son Güncelleme:
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Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Çiba eyaletinin Hokuseibu bölgesi olan deprem, 70 kilometre derinlikte kaydedildi. Yerel saatle sabaha karşı 01.57'de yaşanan deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
Çiba'nın Hokutobu bölgesi, pazartesi akşamı yerel saatle 22.07'de 5,5 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.
AA