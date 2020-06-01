Dünya Japonya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Dünya

Japonya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın doğusundaki İbaraki eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

01 Haziran 2020, Pazartesi 01:51 Son Güncelleme:
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Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki olan 5,3 şiddetindeki deprem, 100 kilometre derinlikte kaydedildi. Yerel saatle sabah 06.02'de meydana gelen deprem, çevre eyaletler Toçigi, Gunma, Saitama'da da hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

AA


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