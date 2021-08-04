Ajans, sarsıntıların ardından tsunami tehlikesi yaşanmadığını açıkladı.

ABD'li yayın kuruluşu NBC'nin bölgedeki sunucusu Lester Holt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "20 saniye boyunca sallandık. İlginç şekilde üç kat altımdaki ekip arkadaşlarım hiçbir şey hissetmemiş" ifadelerini kullandı.

DEPREME DAYANIKLI OLMASINA RAĞMEN SARSILDI

CNN'den Will Ripley ise "Sarsıntıları 30 saniye boyunca hissettim. Hala da devam ediyor" diye yazdı.

Ripley, gönderisinde ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun 5,8 ve 5,1 büyüklüğünde iki sarsıntı yaşandığını ve depremin kıyıdan yaklaşık 120 km uzakta ve 10 km derinde meydana geldiğini açıkladığına dair bilgiler de paylaştı.

Öte yandan, Avustralya'nın Seven Network adlı yayın kuruluşunda yapılan Sunrise sabah programı sırasında sunucu depreme canlı yayında yakalandı.

Tokyo'daki müsabakalarla ilgili düzenlenen canlı yayında sunucu Mark Beretta soğukkanlılığını koruyarak, "Şu anda yaklaşık 10 kat yukarıda duruyoruz. Bina çelikten yapılma ve depreme dayanıklı fakat yine de sallandı" dedi.