Dünya Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Dünya

Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme bağlı tsunami uyarısında bulunulmadı.

07 Ekim 2021, Perşembe 17:48 Son Güncelleme:
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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo metropolünün kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde Deprem kaydedildi. 6,1 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 22.41'de ve yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem Tokyo ve çevresindeki Kanagawa ve Saitama eyaletlerinde de hissedildi.

JMA, depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmadı.

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