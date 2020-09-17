Japon çiftlerin ayrı ayrı yatmaya karar vermelerini sağlayan ilk şey, farklı çalışma programları. Hayat arkadaşınızı sırf işten eve geç geldiğiniz veya erken ayrılmanız gerektiği için uyandırmak, kaliteli bir dinlenme yaratmıyor. Bu yüzden geceyi farklı bir odada geçirmeyi mantıklı buluyorlar. Bu da hem rahatsız edilmeden hem de daha sağlıklı bir uyku sağlıyor.

Japon annelerin çocuklarıyla uyuması çok önemli. Bu nedenle babanın onlarla aynı yatağı paylaşmak mı yoksa farklı bir odaya mı gitmek mi istediğine karar vermesi gerekir. Bilim bile, ebeveynlerin çocuklarıyla uyumalarının daha dinlendirici olabileceğini kanıtladı. Çocuğun anne veya babasıyla uyuması sabit bir sıcaklık ve kalp atış hızını korumasına yardımcı olur ve aynı zamanda ani bebek ölümü sendromu olasılığını azaltır. Ayrıca çocuğun özgüven kazanmasına, daha hızlı bağımsız olmasına ve okulda başarılı olmasına katkıda bulunur.

Onlar için ayrı uyumak, barış demek

Yalnız uyumaya başlayan birçok çift boşanmanın kapıda olduğunu düşünürken Japonlar bunu farklı görüyor. Onların değer yargılarına göre eşleriyle uyumamak rahatsız edici bir durum değil.







