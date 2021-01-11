Dünya Japonya'da kar fırtınasında ölenlerin sayısı 38'e çıktı

Japonya'da kar fırtınasında ölenlerin sayısı 38'e çıktı

Dünya

Japonya'da kar fırtınasında ölenlerin sayısı 38'e çıktı

Japonya genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e ulaştı.

11 Ocak 2021, Pazartesi 19:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Japon NHK Kanalı'nın haberine göre, Japonya’yı etkisi altını alan kar yağışı ve fırtına nedeniyle Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui ve Gifu kentlerinde 8 kişi hayatını kaybetti, 270 kişi yaralandı. Böylelikle ülkede 15 Aralık'tan bu yana kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 38'e yükseldi. Ayrıca olumsuz hava koşulları sebebiyle ülke genelinde iç hatlarda uçuşlar askıya alındı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Kar kalınlığı ilk kez 120 santimetreye ulaştı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), son 24 saatte ülkenin bazı bölgelerinde, kar kalınlığının 1 metreyi aştığını belirterek, vatandaşları evden çıkmaması konusunda uyardı. JMA'ya göre, Şubat 1986'dan bu zamana kadar Toyama şehrinde kar kalınlığı ilk kez 120 santimetreye ulaştı.

AA

İlgili Haberler
Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 29 kişi hayatını kaybettiJaponya´dan mutasyon sonrası ülkeye giriş yasağı



Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
'Ya kabul et ya da sil' tavrına tepki büyüyor! WhatsApp'tan kaçış hızlandı
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir bilenden ABD analizi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kölecilerin bayrağıyla Senato’ya baskın...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Endonezya'da düşen uçaktaki yolcuların son mesajları ortaya çıktı