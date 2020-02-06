Japonya’nın başkenti Tokyo’nun güneyindeki Yokohama’da üç gündür karantina altında bulunan ‘Diamond Princess’ adlı lüks yolcu gemisinde bulunan 3711 kişide yapılan koronavirüs testlerinde vaka sayısı giderek yükseliyor. Dün tespit edilen 10 kişiye ek olarak bugün bir 10 kişide daha virüs tespit edildiği ve hastaların hastanelere götürüldüğü belirtildi.

45 kişide koronavirüs var

Virüs tespit edilen kişilerden dördünün Japonya vatandaşı olduğu, ayrıca ikişer ABD ve Kanada vatandaşı ve birer Yeni Zelanda ile Tayvan vatandaşının bulunduğu aktarıldı. Bu vakalarla birlikte Japonya’da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 45’e yükseldi. Yaklaşık 171 kişinin test sonuçlarını ise hâlâ bekleniyor.









Geminin uğradığı limanlarda alarm verildi

Öte yandan yaklaşık iki haftadır seyahatte olan lüks geminin uğradığı diğer limanlarda da salgın endişesi baş gösterdi. Geminin durakları arasında bulunan Japonya’nın Okinawa adası ile Tayvan’ın başkenti Taipei’de yetkililer alarma geçti.

Okinawa adasında geminin uğradığı limanlardan olan Naha’daki bir sağlık görevlisi durumu yakından takip ettiklerini açıkladı. Tayvanlı yetkililerse yolcu gemilerinin limana girişini yasakladı. Yolculardan arasında bulunan ve Hong Kong’da gemiden ayrılan 80 yaşındaki bir adamda koronavirüs saptanmasının ardından gemi karantinaya alınmıştı.

Çin’in Vuhan kentinden başlayan salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 563’e yükseldi, virüsün 28 binden fazla kişiye bulaştığı açıklandı. Salgın, Çin dışında en az 31 ülkeye yayıldı ve bu ülkelerde yaklaşık 260 vaka tespit edildi. Çin dışındaki ilk ölümlerse Filipinler ve Hong Kong’da gerçekleşti.

Japonya'da 3 bin 700 yolcunun bulunduğu cruise gemisi şu an coronavirüsü nedeniyle karantina altında.