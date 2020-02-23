Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle şimdiye dek 3 ölüm vakasının meydana geldiği Japonya’dan kötü haber geldi. Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, daha önce karantina altındaki gemiden tahliye edilerek hastanede tedavi altına alınan 80'li yaşlarda bir erkek hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Kronik hastalığı bulunduğu öğrenilen yolcunun ölüm nedeninin zatürre olduğu kaydedilirken, koronavirüsünden enfekte olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

3 kişi ölmüştü

Japonya'da şu ana kadar 2'si karantina altına alınan Diamond Princess gemisinden olmak üzere toplam 3 kişi koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Son vakanın kaynağının koronavirüs olduğunun netleşmesi halinde, virüs kaynaklı ölümler 4'e çıkacak.

57 yeni vaka

Japonya’da koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan gemiden 57 kişide daha virüs tespit edilmesiyle, ülkedeki toplam vaka sayısı 837'ye yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren koronavirüs, Japonya’da da yayılmaya devam ediyor. Bugün, daha önce karantina süreci sona eren Diamond Princess adlı gemideki 57 yolcuda daha virüs tespit edildiğinin açıklanmasıyla, ülkedeki toplam vaka sayısı 837'ye yükseldi.





TOKYO (İHA)