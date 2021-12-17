Japonya'nın Osaka eyaletinde büyük bir yangın felaketi yaşanıyor. Kitaku semtindeki Sonezaki Shinchi bölgesinde bulunan 6 katlı bir binanın 4. katında bir klinikte yangın çıktı.

Yetkililer, yangında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin ise yaşam belirtisi göstermediğini bildirdi.









Ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edilirken, yerel saatle 10.20 sıralarında fark edilen alevlere bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Bir kişinin kurtarıldığı anlar ise amatör kameralara yansıdı. Yangın, yaklaşık 30 dakika içinde kontrol altına alındı.

Binanın diğer katlarında yabancı dil okulları ve güzellik salonlarının bulunduğu belirtildi. Kurtarma ve soğutma çalışmaları nedeniyle bölgede alınan güvenlik önlemleri, kent merkezinde uzun araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu.

Osaka Polis Departmanı kundaklama olabileceği değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlattı.