Dünya Japonya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Japonya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Dünya

Japonya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Japonya Sağlık Bakanı, hayatını kaybeden 80 yaşındaki bir kadında virüs tespit edildiğini açıkladı. Yaşlı kadının ölümünün, Japonya’da ölümle sonuçlanan ilk Covid-19 (koronavirüs) vakası olarak kayda geçtiği belirtildi.

13 Şubat 2020, Perşembe 20:10 Son Güncelleme:
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Japon NHK haber kanalında yer alan habere göre, Japonya Sağlık Bakanı bugün hayatını kaybeden yaşlı bir kadında daha sonra Covid-19 (koronavirüs) saptandığını açıkladı. Tokyo’nun yakınındaki Kanagawa bölgesinde ikamet eden 80 yaşındaki kadının 22 Ocak’ta ‘yorgunluk’ nedeniyle hastaneye gittiği, kendisine zatürre teşhisi konana kadar sağlık durumunun takip edildiği ve teşhisten sonra da 1 Şubat’ta hastaneye kabul edildiği belirtildi. Daha sonra 6 Şubat’ta yaşlı kadının sağlık durumunun kötüye gitmesi sonucu başka bir hastaneye transfer edildiği ve çarşamba günü de kadına virüs testi yapıldığı belirtildi. Yaşlı kadının ölümünün ardından gelen test sonuçlarında kadının virüs taşıdığı saptandı.

Ülkedeki ilk Covid-19 vakası

Yurt dışına seyahat kaydı bulunmayan yaşlı kadının ölümünün, Japonya’da ölümle sonuçlanan ilk Covid-19 vakası olarak kayda geçtiği belirtildi


Japonya (DHA)

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