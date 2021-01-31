Japonya'da koronavirüs nedeniyle OHAL 1 ay uzatıldı
Japonya'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle 11 eyalette uygulanan OHAL uzatılacak.
31 Ocak 2021, Pazar 10:53 Son Güncelleme:
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Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, şubatın ilk hafta sonunda sona ermesi beklenen OHAL bir ay süreyle uzatılacak.
Başbakan Suga'nın yakın çalışma ekibine, bölgelerde "bir süre daha vaka seyrinin gözlemleneceğini" aktardığı ve ardından OHAL'in bazı eyaletlerde uzatılmasına yönelik talimat vereceği kaydedildi.
Vakalarının düşüş trendi göstermediği başkent Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba ile Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka dahil toplam 8 eyalette OHAL şubat sonuna uzatılacak.
Hükümetin, vakalarının artış trendini kaybettiği Toçigi’de şubatın ilk hafta sonunda OHAL’i kaldıracağı, Aiçi ile Gifu’da ise yeterli vaka düşüş oranı hedefinin yakalanmasını bekleyeceği belirtildi.