Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, şubatın ilk hafta sonunda sona ermesi beklenen OHAL bir ay süreyle uzatılacak.

Başbakan Suga'nın yakın çalışma ekibine, bölgelerde "bir süre daha vaka seyrinin gözlemleneceğini" aktardığı ve ardından OHAL'in bazı eyaletlerde uzatılmasına yönelik talimat vereceği kaydedildi.

Vakalarının düşüş trendi göstermediği başkent Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba ile Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka dahil toplam 8 eyalette OHAL şubat sonuna uzatılacak.

Hükümetin, vakalarının artış trendini kaybettiği Toçigi’de şubatın ilk hafta sonunda OHAL’i kaldıracağı, Aiçi ile Gifu’da ise yeterli vaka düşüş oranı hedefinin yakalanmasını bekleyeceği belirtildi.

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