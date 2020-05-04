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Dünya Japonya'da OHAL süresi uzatıldı

Japonya'da OHAL süresi uzatıldı

Dünya

Japonya'da OHAL süresi uzatıldı

Japonya corona virüs salgını nedeniyle ülkedeki OHAL'i mayıs ayı sonuna kadar uzatma kararı aldı.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 12:36 Son Güncelleme:
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Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, 7 Nisan'da 7 eyalette, 16 Nisan'da ülke çapında ilan edilen OHAL'in, 6 Mayıs'ta resmen sona ermesinin planlandığını anımsattı.

Hükümetin Kovid-19 tedbirlerine yönelik uzman heyetten güncel tavsiyeler aldığını belirten Abe, bu çerçevede OHAL'in 31 Mayıs tarihine kadar yürürlükte kalmasına karar verildiğini vurguladı.

Japonya'da virüs kaynaklı vaka sayısı 15 bin 914'e, ölü sayısı 555'e yükseldi.

AA


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