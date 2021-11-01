Dünya Japonya'da peş peşe depremler

Japonya'da peş peşe depremler

Dünya

Japonya'da peş peşe depremler

Japonya'nın doğrusundaki İbaraki eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan güneydeki Kansai bölgesinin Wakayama eyaleti açıklarında da yerel saatle 05.35'te 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

01 Kasım 2021, Pazartesi 01:06 Son Güncelleme:
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Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki'de yerel saatle 06.14'te 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

60 kilometre derinlikteki deprem, Tokyo ve çevre eyaletlerinde hissedildi.

Öte yandan güneydeki Kansai bölgesinin Wakayama eyaleti açıklarında da yerel saatle 05.35'te 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

JMA, depremlerin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.

AA

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