Çay kültürünün en geliştiği ülkelerden biri olan Japonya'da, ofislerde sadece kadın işçilerin görev aldığı ve 'ochakumi' ismi verilen bir 'çay ekibi' bulunuyor. Çay ekibindeki kadınların tek görevi, işyerindeki yöneticilere çay servisi yapmak. Çayın Japon kültüründeki yeri öylesine geniş ki, önemli toplantılar, kadınlardan oluşan çay ekibi yeşil çay servisini yapmadan önce başlamıyor. Ancak kadın işçilerin erkek yöneticilere çay servisi yapma görevine dayanan bu pozisyon, kadın örgütleri tarafından cinsiyetçi olduğu gerekçesiyle sıkça eleştiriliyordu. Başkent Tokyo yakınlarındaki Saitama kenti yönetimi, çay servisi için kadın işçiler almaya son veriyor. Artık, erkek yöneticiler dahil herkes kendi çayını kendisi servis edecek. Yönetim, söz konusu yeni adımın, Japonya'da muhafazakar işyeri kültürünü değiştirmesini ümit ediyor. Saitama'da 93 sandalyelik kent yönetiminde sadece 14 sandalye kadın üyelere ait. Öte yandan Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre, çay ekibi pozisyonunu kapatma kararı, başta cinsiyet rollerine karşı atılmış bir adım değildi. Belediye, yalnızca masrafları kısmak istiyordu.

Japonya, cinsiyet eşitliğinde sınıfta kalıyor

G-20 gelişmiş ülkeler sıralamasına bakıldığında -zengin ve endüstrileşmiş bir ülke olarak kabul edilen Japonya, Dünya Ekonomik Forumu'na göre 153 ülkenin bulunduğu cinsiyet eşitliği listesinde 121'inci sırada yer alıyor. Aynı rapora göre Japonya'da kadınlar 'eğitime erişebilirlik' kriterinde dünya sıralamasında 64'üncü olarak nispeten bu kriteri tuttursalar da özellikle 'politikaya ve ekonomiye katılım' konusunda ancak 127'nci ve 115'inci olarak sınıfta kalıyorlar.

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