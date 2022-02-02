Dünya Japonya'da vahşet: Annesinin cesediyle 3 ay yaşadı

Japonya'da vahşet: Annesinin cesediyle 3 ay yaşadı

Dünya

Japonya'da vahşet: Annesinin cesediyle 3 ay yaşadı

Japonya’da geçtiğimiz ekim ayı sonunda hayatını kaybeden annesinin cesedini 3 ay evde saklayan 49 yaşındaki bir kadın tutuklandı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 11:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Japonya'nın Miyagi eyaletinde yaşayan bir kadın, ölen annesinin cesedini evde sakladığı şüphesiyle tutuklandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki Yui Sato'nun 80 yaşlarındaki annesinden uzun süre haber alınamaması üzerine bazı yakınları Sendai şehrindeki sosyal hizmetler yetkililerine haber verdi. Şüphe üzerine şahsın evine giden yetkililer, evde bir kadın cesedi ile karşılaştı.

DETAYLI İNCELEME BAŞLATILDI

Ölümü yetkili makamlara bildirmeme şüphesiyle tutuklanan Sato, annesinin geçtiğimiz ekim ayında hayatını kaybettiğini itiraf etti. Ceset üzerinde darp izi bulunmadığını açıklayan polis, kesin ölüm nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığını duyurdu.

EMEKLİ MAAŞI İDDİASI

Sato'nun annesinin emekli maaşını almaya devam etmek için ölümü yetkililere bildirmemiş olabileceği belirtildi.

İHA


İlgili Haberler
İçinde korkunç cinayetler işlenmişti: Lüks malikane şimdi satışta


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cenaze şirketinden tepki çeken tanıtım: Çıplak mankenlerle...