Japonya’da yoğun kar yağışı can aldı: 4 ölü

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde etkili olan şiddetli Kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Buzlanma ve kar küreme çalışmaları nedeniyle yaşanan kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeni Chitose Havalimanı'ndan planlanan, ancak kar yağışı nedeniyle iptal edilen toplam 60 uçuşun ardından, şehir merkezine ulaşım sağlayamayan yaklaşık 200 yolcunun dün geceyi havaalanında geçirdiği açıklandı. Bugün de çoğu Hokkaido hareketli 70 uçuşun askıya alındığı aktarıldı.

DEMİRYOLU ULAŞIMI FELÇ OLDU

Etkisini bugün de devam ettiren kar yağışı, demiryolu ulaşımında da aksamalara neden oldu. Hokkaido'daki farklı tren hatlarında planlanan 517 seferin hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Hava, kara ve demiryolu ulaşımında yaşanabilecek yeni aksamalar konusunda uyarıda bulunan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), kar yağışının etki gösterdiği bölgelerdeki sakinleri güncel ulaşım bilgilerini takip etmeye çağırdı.