İngiliz gazetesi The Guardian´ın, Japonya Sağlık Bakanlığı´na dayandırdığı haberinde, Japonya´da demirleyen ve 700´den fazla kişinin karantina altında bulunduğu Diamond Princess adlı yolcu gemisindeki İngiliz vatandaşının hayatını kaybettiğini duyuruldu. Söz konusu ölümün ardından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin, Covid-19 nedeniyle ölen ilk İngiliz vatandaşı olduğu belirtildi.

Diamod Princess adlı yolcu gemisinde şu ana kadar 6 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.





DHA