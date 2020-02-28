Japonya´da yolcu gemisindeki bir İngiliz, koronavirüs nedeniyle öldü
Japonya´da bulunan yolcu gemisi Diamond Princess´te karantinada bulunan ve Covid-19 teşhisi konulan İngiliz hasta yaşamını yitirdi. İngiliz hastanın hayatını kaybetmesiyle koronavirüs nedeniyle ilk İngiliz vatandaşının öldüğü bildirildi.
28 Şubat 2020, Cuma 21:09 Son Güncelleme:
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İngiliz gazetesi The Guardian´ın, Japonya Sağlık Bakanlığı´na dayandırdığı haberinde, Japonya´da demirleyen ve 700´den fazla kişinin karantina altında bulunduğu Diamond Princess adlı yolcu gemisindeki İngiliz vatandaşının hayatını kaybettiğini duyuruldu. Söz konusu ölümün ardından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin, Covid-19 nedeniyle ölen ilk İngiliz vatandaşı olduğu belirtildi.
Diamod Princess adlı yolcu gemisinde şu ana kadar 6 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
DHA