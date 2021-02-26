Dünya Japonya'daki depremde tanklar yerinden oynadı

Japonya'daki depremde tanklar yerinden oynadı

Dünya

Japonya'daki depremde tanklar yerinden oynadı

Japonya'da 13 Şubat tarihinde meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde Fukuşima'da radyoaktif özellik taşıyan kirli suyu barındıran 53 tankın yerinden oynadığı açıklandı.

26 Şubat 2021, Cuma 10:13 Son Güncelleme:
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Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre santral işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO) 13 Şubat'ta şiddetli sarsıntı sonrası, Fukuşima eyaletindeki tesislerinde radyoaktif özellik taşıyan kirli suyu muhafaza eden 1074 tankı denetledi. Denetleme sonrası Fukuşima Dai-içi bünyesinde kirli suyun bekletildiği 53 muhafaza tankının, deprem esnasında bulundukları yerlerden 3 ila 19 santimetre arasında yer değiştirdiği tespit edildi.

Tankları birbirine bağlayan boru tesisatının 5 noktasında oynama tespit edildiğini kaydeden TEPCO, herhangi bir sızma, çatlama gibi anormallikler yaşanmadığını bildirdi. Ülkenin kuzeybatısındaki Fukuşima eyaleti açıklarında 13 Şubat yerel saatle 23.07'de 60 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedilen depremde 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA), depremde ülkenin kuzeydoğusundaki 10 eyalette 185 kişinin yaralandığını ve 3 bin 112 yapıda hasar tespit edildiğini açıklamıştı.

AA


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