Corona virüs korkusu yüzünden doktorlar doğumuna girmedi

Eylül ayında anne olan Ayaka Kato, ufak bir hastane odasında izole bir şekilde ve tek başına doğum yaptığını ve hatta bebeğin göbek bağını kendisinin kestiğini anlatıyor.

Kato'nun dışarıyla bağlantısına izin verilmediği gibi yemek için bile odasından çıkması yasaklanmış.

Japonya corona virüs vaka sayısı ve ölümlerinde dünyadaki diğer ülkelere göre nispeten başarılı bir grafik çiziyor.

Ülkede ilan edilen acil durum aylar önce kaldırılmış olmasına karşın Kato gibi hamileler ve doğum yapmaya hazırlananlar üzerinde hala devam eden eşi benzeri görülmemiş kısıtlamalar büyük tepki topluyor.

Japon Jinekoloji ve Kadın Doğum Derneği'nin verilerine göre şu an ülkedeki hastanelerin yüzde 80'i koronavirüs nedeniyle baba adaylarının veya partnerlerin doğumda anne adaylarının yanında olmasına izin vermiyor.





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