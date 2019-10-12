Japonya'yı etkisi altına alan Hagibis tayfunu, ülkede hayatı durma noktasına getirdi.

Son 51 yılın en güçlü tayfunu olarak kabul edilen ve en yüksek risk grubunu ifade eden "süper tayfun" sebebiyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer evden çıkılmaması yönünde uyarılar yapıyor

Risk altındaki bölgelerde bulunan vatandaşlara tahliye merkezlerine yönelmeleri bildirildi. Yerel yetkililer, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyarırken, vatandaşların kablosuz kalmaları durumunda iletişim kurabilmelerine imkan sağlamak için bazı cep telefonu şirketler ücretsiz internet desteği sundu.

Başbakan Şinzo Abe, idarenin koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini, mahsur kalan vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını duyurdu.

Gözyüzü mosmor oldu

Tayfun meydana gelmeden önce kaydedilen görüntülerde gözyüzünün mosmor olduğu görüldü. Meteoroloji kaynaklarına göre asrın en büyük tayfununun habercisi olduğu öğrenildi. Nitekim görüntülerin kaydedilmesinden bir süre sonra Japonya tarihinin gördüğü en büyük tayfunlarından biri olan Hagibis tayfunu etkisini göstermeye başladı.







