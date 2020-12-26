Dünya Japonya´dan mutasyon sonrası ülkeye giriş yasağı

Japonya´dan mutasyon sonrası ülkeye giriş yasağı

Dünya

Japonya´dan mutasyon sonrası ülkeye giriş yasağı

İngiltere´de Covid-19´un yeni bir varyantının tespit edilmesi sonucu Japonya, 28 Aralık´tan itibaren yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişini Ocak ayı sonuna kadar yasakladı.

26 Aralık 2020, Cumartesi 22:55 Son Güncelleme:
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İngiltere´de tespit edilen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen corona virüsün yeni varyantı, dünyada endişenin artmasına neden oldu. Japonya hükümetinin aldığı karara göre, 28 Aralık´tan Ocak sonuna kadar yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişi yasaklandı. Japonya vatandaşlarının ülkeye giriş yapabileceği, ancak 14 gün karantinada kalmaları gerektiği belirtildi.

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DHA

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