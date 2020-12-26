Japonya´dan mutasyon sonrası ülkeye giriş yasağı

İngiltere´de tespit edilen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen corona virüsün yeni varyantı, dünyada endişenin artmasına neden oldu. Japonya hükümetinin aldığı karara göre, 28 Aralık´tan Ocak sonuna kadar yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişi yasaklandı. Japonya vatandaşlarının ülkeye giriş yapabileceği, ancak 14 gün karantinada kalmaları gerektiği belirtildi.

DHA