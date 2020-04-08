Japonya Başbakanı Şinzo Abe, olağanüstü halin (OHAL) bir ay içinde sonlanabileceğini açıkladı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, hükümetin Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasının önlenmesine ilişkin kurallarına halk saygı duyarsa ülkede OHAL’in bir ay içinde sona erebileceğini söyledi.

Abe, vatandaşlara yönelik en önemli talimatın 'insanlarla teması en az yüzde 70-80 azaltmak' olduğunu belirtti. Dün açıklanan ve Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo ve Fukuoka'yı kapsayan OHAL’in 6 Mayıs'ta bitmesi planlanıyor.

DHA





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